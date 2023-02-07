BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,27
ALTIN 1.136,25
HABER /  GÜNCEL

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 şehirde ağır yıkıma yol açtı. Hatay depremde en fazla hasar alan iller arasında yer aldı.

İskenderun limanı'nda yangın çıktı

Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirde İskenderun Limanı'nda da depremin ardından konteynerlar devrildi. Konteynerların devrilmesiyle birlikte limanda yangın çıktı. Dünden bu yana devam eden yangından güzel haber geldi.

Yangın havadan müdahale ile söndürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile limandaki yangın söndürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi yasa boğan depremlerde son durum: Can kaybı 4 bini geçti
Türkiye'yi yasa boğan depremlerde son durum: Can kaybı 4 bini geçti
THY, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı
THY, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı
EGM'den açıklama: 135 hesap tespit edildi! 7 kişi gözaltında
EGM'den açıklama: 135 hesap tespit edildi! 7 kişi gözaltında
Kahramanmaraş'ta yürek burkan resim! Enkazdan çıkarıldı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"
Kahramanmaraş'ta yürek burkan resim! Enkazdan çıkarıldı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"
Yılmaz Vural acı haberi duyurdu! Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!
Yılmaz Vural acı haberi duyurdu! Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş depremini önceden bilen 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı
Kahramanmaraş depremini önceden bilen 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı
Depremde umudun sembolü: Hatay’da iki aylık bebek saatler sonra kurtarıldı!
Depremde umudun sembolü: Hatay’da iki aylık bebek saatler sonra kurtarıldı!
NATO Karargahlarında bayraklar yarıya indirildi
NATO Karargahlarında bayraklar yarıya indirildi
Yürekleri ısıtan haber: 6 katlı bina enkazından sağ çıktı, depremzede kadın sahiplendi!
Yürekleri ısıtan haber: 6 katlı bina enkazından sağ çıktı, depremzede kadın sahiplendi!
Maden işçileri Kahramanmaraş’ta! 2 kişi enkaz altından 34 saat sonra sağ çıkarıldı
Maden işçileri Kahramanmaraş’ta! 2 kişi enkaz altından 34 saat sonra sağ çıkarıldı
Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkıldı
Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkıldı
Depremi fırsat bilip fiyat artışı yapanlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı
Depremi fırsat bilip fiyat artışı yapanlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı