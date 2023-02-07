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Türkiye'yi yasa boğan depremlerde son durum: Can kaybı 4 bini geçti

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde son durum: Can kaybı 4 bini geçti

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu belirtti.

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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tatar yaptığı açıklamalarda, ''Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Devletimiz tüm imkanları ile bölgede. Çok geniş bir alan etkilendi bu depremde. Şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaş sayısı 4 bin 544, yaralı 26 bin 721, yıkık bina sayısı ise 5 bin 775 oldu'' dedi.

Tatar bölgede 435 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirterek, ''Kişi ya da kurumlar yardım toplayabilir ama bunların AFAD koordinasyonunda yapılması gerekiyor. Hasarlı binalardan uzak durulması önem arz ediyor. Artçı sarsıntılar devam edecektir. Bu tür artçı sarsıntılar hasar görmüş binalarda yıkıma neden olabilir. Acil durumlar dışında telefonların kullanılmamasını vatandaşlardan rica ediyoruz'' dedi.

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