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Maden işçileri Kahramanmaraş’ta! 2 kişi enkaz altından 34 saat sonra sağ çıkarıldı

Maden işçileri Kahramanmaraş’ta! 2 kişi enkaz altından 34 saat sonra sağ çıkarıldı

KASTAMONU’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesine ait işçileri, arama kurtarma çalışmalarına katıldığı Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 2 kişiyi 34 saat sonra uzun uğraşlar sonucunda sağ olarak kurtardı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber oldu. Bu çerçevede Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren Acacia Maden İşletmesi bünyesinde kurulan 20 kişilik arama kurtarma ekibi, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta kent merkezinde görev aldı.

Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede arama kurtarma çalışması yürütülen 20 kişilik maden işçisi, depremde yıkılan bir binanın altından ses duyması üzerine çalışma başlattı.

Ekip, enkaz altında duydukları sese yönelerek yürüttükleri çalışma neticesinde yaklaşık 34 saat sonra iki kişiye sağ olarak kurtardı. Uzun uğraşlar sonucunda enkazın altında sağ kurtarılan iki kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca maden işçileri, sabah saatlerinde çalışma yürüttükleri bir enkazın altından 2 kişiyi daha sağ olarak kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

20 kişilik maden işletmesine ait ekip halen bölgede arama kurtarma çalışması yürütürken işletmeye ait çok sayıda iş makinesi de bölgedeki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

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