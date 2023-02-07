Yılmaz Vural acı haberi duyurdu! Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Acı haberi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Şimdi cansız bedenini çıkardılar. Maalesef yaşamıyor" sözleriyle duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. AFAD depremin 8 ilde şiddetli şekilde hissedildiğini duyurdu.

Deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedildi.

Meydana gelen depremde çoğu sporcu enkaz altında kalırken futbol dünyasından da kötü haber geldi.

Eşi kurtarıldı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklanmıştı.

Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

Umutlandıran paylaşım: Ahmet'in sesi olduğu düşünülüyor

Yeni Malatyaspor futbolcusu Cengizhan Akgün'den enkaz altındaki takım arkadaşı Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlandıran bir açıklama gelmişti.

Cengizhan'ın yaptığı açıklama şöyleydi; "Enkaz sırasında bir ses geldi, Ahmet Eyüp'ün sesi olduğu düşünülüyor. Bir delik açıldı, ayağı görünüyor ama netlik yok. Bir ses duyuldu ve çalışmalar çok yoğun devam ediyor. Allah yardımcımız olsun, dayan Eyüp'üm."

Eşi sosyal medyadan yardım istedi

Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan sosyal medya hesabından son durumu anlattı ve 'Burası çok kötü ne olur yardım edin. 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkaz altında çıkartamıyor. Burası dümdüz oldu. '' ifadelerini kullandı.

Acı haberi verdi

Yılmaz Vural maalesef acı haberi duyurdu. Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Şimdi cansız bedenini çıkardılar. Maalesef yaşamıyor" ifadelerini kullanırken, gözyaşlarına boğuldu.

Yeni malatyaspor da duyurdu

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" denildi.