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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesinde!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesinde!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da depremden etkilenen bölgede inceleme yaptı. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgede inceleme yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti. 

Zeydan Karalar, toplantının ardından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen bölgeleri incelemek üzere Adana'mıza gelen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı Belediyemizde son durumla ilgili bilgilendirdikten sonra enkaz alanlarına geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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