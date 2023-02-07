BIST 4.506
DOLAR 18,83
EURO 20,13
ALTIN 1.131,58
HABER /  MEDYA

Merdan Yanardağ deprem sonrası 'bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir' dedi savcılık harekete geçti

Merdan Yanardağ deprem sonrası 'bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir' dedi savcılık harekete geçti

Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile gazeteci Enver Aysever'in deprem sonrası skandal açıklamalarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sarf ettiği sözler gerekçesiyle şüpheli gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Merdan Yanardağ’ın bir televizyon programında sarf ettiği sözlerin, şüpheli Enver Aysever’in ise sosyal medyada yayınlanan video içeriğinde sarf ettiği sözlerin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçunu oluşturduğu belirtildi

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dünkü yayında depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunmuştu.

"Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?"

"İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır." diyen Yanardağ, "Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" ifadelerini kullandı.

Enver Aysever: Ortak yön siyasal İslam

Enver Aysever de kendi Youtube kanalında depremlerde en çok yıkımın İslam ülkelerinde olmasına dikkat çekerek, "Ortak yön siyasal İslam" demişti.

İlgili Haberler
İskenderun'da enkazdan çıktı çocuğun ilk sözleri duygulandırdı İskenderun'da deprem sonrası tedirgin eden görüntü! Deniz taştı yollar sular altında Enver Aysever 'depremin ortak noktası siyasal İslam' dedi tepki yağdı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
2 yeğeni enkaz altında kalan dayı sinir krizi geçirdi kimse onu sakinleştiremedi
Foto Galeri 2 yeğeni enkaz altında kalan dayı sinir krizi geçirdi kimse onu sakinleştiremedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
36 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Ekiplere sarılarak ağladı
36 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Ekiplere sarılarak ağladı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremzedeler için AFAD'a bağış yaptı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremzedeler için AFAD'a bağış yaptı
Bu saatten sonra İstanbul'da trafiğe çıkmayın! Validen önemli uyarı geldi
Bu saatten sonra İstanbul'da trafiğe çıkmayın! Validen önemli uyarı geldi
Deprem 4 kişilik yaman ailesini böldü ikisi öldü
Deprem 4 kişilik yaman ailesini böldü ikisi öldü
Bakan Bozdağ talimat verdi: Deprem bölgelerine 66 ilave savcı görevlendirildi
Bakan Bozdağ talimat verdi: Deprem bölgelerine 66 ilave savcı görevlendirildi
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin deprem sonrası aldığı karar alkış aldı
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin deprem sonrası aldığı karar alkış aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü
Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi Malatya’daki depremde hayatını kaybetti
Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi Malatya’daki depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişi yasaklandı! Ölü sayısı artıyor! Dakika dakika deprem haberleri...
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişi yasaklandı! Ölü sayısı artıyor! Dakika dakika deprem haberleri...
Doğu Perinçek'ten deprem açıklaması: Bozgunculuğa yer yok
Doğu Perinçek'ten deprem açıklaması: Bozgunculuğa yer yok
Galatasaray Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadroya katıyor
Galatasaray Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadroya katıyor
Benzin ve motorine indirim geliyor! Deprem bölgesi için flaş karar
Benzin ve motorine indirim geliyor! Deprem bölgesi için flaş karar