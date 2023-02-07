Merdan Yanardağ deprem sonrası 'bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir' dedi savcılık harekete geçti

Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile gazeteci Enver Aysever'in deprem sonrası skandal açıklamalarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sarf ettiği sözler gerekçesiyle şüpheli gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Merdan Yanardağ’ın bir televizyon programında sarf ettiği sözlerin, şüpheli Enver Aysever’in ise sosyal medyada yayınlanan video içeriğinde sarf ettiği sözlerin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçunu oluşturduğu belirtildi

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dünkü yayında depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunmuştu.

"Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?"

"İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır." diyen Yanardağ, "Bu zihniyet bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" ifadelerini kullandı.

Enver Aysever: Ortak yön siyasal İslam

Enver Aysever de kendi Youtube kanalında depremlerde en çok yıkımın İslam ülkelerinde olmasına dikkat çekerek, "Ortak yön siyasal İslam" demişti.