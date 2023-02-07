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İskenderun'da deprem sonrası tedirgin eden görüntü! Deniz taştı yollar sular altında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Hatay İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yaklaşık 200 metre yükselerek yolu kaplaması dikkat çekti.

Depremin vurduğu İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü.

En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken kıyı kısmında deniz seviyesi de yükselmeye başlandı.

Sahilden yaklaşık 200 metreye kadar çıkan su seviyesi tedirginlik oluşturmaya başladı.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle yolun bir kısmı da sular altında kaldı.

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