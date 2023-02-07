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Canlı yayında çocuklardan ses geliyor, yardım edin diye yalvardı! Küçükkaya'nın gözleri doldu

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada yakınları enkaz altında kalan kadın, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına bağlandı anlattıkları ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada yakınları enkaz altında kalan kadın, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına bağlandı. Ağlamaktan güçlükle konuşabilen kadın yetkilerden yardım istedi. Eşinin enkazın başında olduğunu ve içerideki çocuklardan ses geldiğini anlatan kadın, "Eşim seslerini duyuyor enkazın başında ama yardım edemiyor. Kepçe istiyorlar kepçe. Ne olur kepçe göndersinler çok acil." dedi. O anları izleyenlerin boğazı düğümlendi.

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