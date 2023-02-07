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Görüntüler ortaya çıktı! Depreme dayanıklı diye satıldı: Lüks daire saniyer içinde yerle bir oldu!

MALATYA'da "depreme dayanıklı" denilerek satılan Asur Konutları, ilk depremde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu. Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek milyon liralara satılan lüks dairelerin yer aldığı Asur Konutları, saniyeler içinde yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.

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