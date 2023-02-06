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Felipe Melo'dan Türkçe mesaj: Geçmiş olsun ikinci vatanım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, Türkçe olarak geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, sosyal medya hesabından Türkçe konuştuğu bir geçmiş olsun videosu yayımladı.

Brezilyalı futbolcu videoda, "Geçmiş olsun ikinci vatanım. Kalbim, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

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