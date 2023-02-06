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AFAD Başkanı: Depremde can kaybımız bin 14'e yükseldi

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7'lik depremin 10 şehirde neden olduğu acı bilanço artıyor. "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda" diyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bin 14 can kaybımız var" dedi...

Türkiye Kahramanmaraş depremi nedeniyle kara gün yaşıyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken depremde ölü sayısı da her geçen saat artıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 912 olarak duyurduğu can kaybı sayısı 1014'e yükseldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer: "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 14 can kaybımız var." dedi.

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