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Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha oldu 7 katlı binanın yıkılma anı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta saat 13.30 sularında 7,6 büyüklüğünde deprem daha oldu. İHA ekibi Battalgazi ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anını saniye saniye görüntüledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Merkez Battalgazi ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu.

Bölgede arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri bulunurken onlar da büyük tehlike atlattı. Hasarlı binanın yıkılma anı da İHA ekibi tarafından anbean kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi artçı depremin 7,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Yetkililer, vatandaşların hasarlı binalara girmemelerini ve yıkım yaşanan noktalarda bulunulmamasını istiyor.

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