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Gaziantep'te yıkılan bina bir kez daha çöktü! Kurtarma çalışmasında faciadan dönüldü o anlar kamerada

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep'te peş peşe 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Birçok binanın yıkıldığı kentte ekipler ve vatadanşlar arama kurtarma çalışmalarına başladı. Arama kurtarma çalışması yapılan binada ikinci bir çökme yaşandı ve o korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. İşte detaylar...

Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ta 7.4, saat 04.26’da Gaziantep Nurdağı’nda 6.4 şiddetinde depremin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde saat 04:36’da 6.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 6.5 büyüklüğündeki deprem saat 04.36’da 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Şiddetli depremlerin ardından Gaziantep'te birçok bina yıkıldı. Göcük altında kalan vatandaşlar için ekipler harekete geçti ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çöken binada kurtarma çalışması yapıldığı sırada ikinci bir faciadan dönüldü ve ikinci bir çökme yaşandı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. 

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