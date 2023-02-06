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Gaziantep'teki depremin yürek yakan çığlıkları! Acı görüntüler ortaya çıktı: “Annem kaldı içerde”

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 04:17'de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise Gaziantep'te birçok ilçede artçı depremlerin devam ettiği bildirildi. Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Gaziantep Islahiye’den gelen görüntülerdeki çığlıklar herkesin yüreklerini dağladı.

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve birçok ilde hissedilen deprem tüm Türkiye’yi adeta yasa boğdu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada artçıların devam ettiği bildirildi ve yapıla Saat 04:36'da 5.6 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği Gaziantep Islahiye'den acı görüntüler ortaya çıktı.

“Annem kaldı içerde ”
Görüntülerde bir kadının çığlıkları duyuldu. Bir kişi çekim yaparken arkadan çığlık çığlığa bir kadının yardım istediği anlar herkesi korkuttu. Islahiye’de yaşayan kadının “Annem içerde kaldı” dediği duyuldu. Görüntülerde birçok kişinin sokağa çıktığı görüldü.

"Ambulans falan yok mu?"
Başka bir vatandaşın, "Kimse gene girmez içeriye, hep cam parçası dediği duyurulurken başka bir vatandaş ise "Ambulans falan yok mu?" diye isyan ediyor.

Deprem birçok ilden hissedildi
Yurdun, Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Sarsıntıyla birlikte yataklarından kalkan vatandaşlar sokaklara çıktı. Yapılan açıklamalarda depremin ardından yıkılan binaların olduğu duyuruldu.

İlk ölüm haberi Osmaniye'den
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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