Sürünerek içeri daldılar alışveriş çılgınlığı kamerada: Sakin, herkese yeter kırmayın!
BURSA'da bir zücaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için, kepenk açılır açılmaz adeta birbirini ezdi. İçeride bulunan bir kişinin 'sakin, herkese yetecek kadar var' demesi de kadınları durduramadı...
Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir zücaciye mağazasının açılışına özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilerek indirim yapılınca izdiham yaşandı.
Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar, kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı.
Binlerce vatandaş kapıları zorlarken, bir kadının izdiham sırasında yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.