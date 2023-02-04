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Dur ihtarına uymadı, ters şeride girdi, kaçarken drift attı! Alkollü sürücüye ceza yağdı

BURSA’da uygulama noktası kuran trafik polisleri, hem kendi, hem vatandaşların, canını hiçe sayarak alkollü direksiyon başına geçen sürücülerin kabusu oldu. Kontrol noktasını gören bir sürücü ise anayolda geri geri giderek kaçmaya başladı. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüyü polis ekipleri 4 kilometre ileride yakalayınca “Korktum o yüzden kaçtım” dedi. Alkometreye üfleyen sürücü 1. 57 promil alkollü çıkınca bu kez de kaçmadığını iddia etti.

Merkez, Osmangazi İlçesinde uygulama noktasını kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Kontrol noktasını gören bir sürücü ise anayolda geri geri ilerledi. Polis ekiplerince fark edilen sürücü kovalamaca sonrası 4 kilometre ileride yakalandı.

Araçtan inen sürücü ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine dil döktü. Suçunu bilen sürücü 1.57 promil alkollü çıkınca “Ehliyetimi alın ama aracımı trafikten men etmeyin” dedi.

Kendisiyle çelişen sürücü bu kez de kaçmadığını iddia etti. ‘Dur’ ihtarına uymayan, ters istikamette ilerleyen ve kaçarken drift atan alkollü sürücüye 30 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

Araç sahibi 1.57 promil alkollü olduğu için karakolluk olurken, otomobil ise 60 gün trafikten men edildi . O anlar kameraya yansıdı.

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