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Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı anların görüntüsü

İSTANBUL Bahçelievler'de durağa dalan İETT otobüsü 1 kişinin ölümüne, 1'i ağır 5 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1'i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edilmişti. 

Kaza anının görüntülerine ulaşıldı.

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