Nagehan Alçı'dan olay Rasim Ozan Kütahyalı sözleri! 'Bu kadar fazla düşünmek ve okumaktan...'

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV canı yayınında, "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" dedi. ROK'un eşi HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, ROK'un bu sözlerini, "Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor" diye savundu.

Haber Global'de Buket Aydın'ın 'Yüz Yüze' programına konuk olan Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 belediye seçimlerine yönelik "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" sözlerini değerlendirdi. "Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zekâ ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur. Sürekli okur." diyen Nagehan Alçı şöyle devam etti:

Önceden müdahale diyordum ama...

"Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım"