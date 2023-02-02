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BİLİM - TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hürjet motorunu çalıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." ifadesini kullandı.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.

Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.

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