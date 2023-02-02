Park eden sürücüye sinirlendi arabasını çöpe attı

Başakşehir'de kimliği belirsiz otomobil sahibi sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi duruma sinirlenip “arabanı çöpe atarım” diyerek otomobil sahibini uyardı. Uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Bir otomobil çöp konteynerlerin üzerinde görülmüştü. Olayın yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi otomobil şoförünü uyardı.

“Arabanı çöpe atarım” uyarılarına rağmen dinlemeyip 2 gün boyunca otomobilini dükkanın önünden kaldırmayınca duruma sinirlenen esnaf otomobili forklift yardımıyla çöpe attığı öğrenildi.

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülerde, esnafın arabayı çöp konteynerlerin üzerine attığı görüldü. Öte yandan çöpe atılan otomobil, sanayi sitesinin güvenlik ekipleri tarafından bir kapalı otoparka götürüldüğü öğrenildi.