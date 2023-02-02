Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi'ni sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ağlatma beni' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Saadet Partisi ile ilgili sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hüzünlendirirken "Abdulkadir bey ağlatma bizi, karıştırma orayı" dedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorusu üzerine "ağlatma beni" dedikten sonra yaşaran gözlerini saklayamadı.

Abdulkadir Selvi, "Ayasofya'yı açtınız, Taksim'e camiyi yaptınız. Başörtüsü sorununu çözdünüz. Bunlar merhum Erbakan'ın hayalleriydi ama bunu siz gerçekleştirdiniz. Erbakan'ın partisi olan parti..." deyince Erdoğan araya girip titreyen bir sesle "Abdülkadir Bey ağlatma bizi, boş ver karıştırma orayı" deyip şöyle devam etti:

"Maalesef, Erbakan Hocamızın hayallerini gerçekleştiren olmamıza rağmen, onunla yol yürümemize rağmen şu anda birilerinin farklı bir zeminde tam bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada hakikaten yıkıyor."