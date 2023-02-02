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MEDYA

Canlı yayında büyük skandal! Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan'ın programında tırnaklarını kesti

Canlı yayın rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. SONAR Araştırma şirketinin sahibi anketçi Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında diğer konuklar konuşurken çebinden tırnak makasını çıkarıp tırnaklarını kesti. O anlar kameraya yakalandı. Bayrakçı, özür diledi...

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tırnak kesme anları gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğu yayında Hakan Bayrakçı program esnasında tırnaklarını kesti. Bayrakçı'nın tırnaklarını testiği anlar ekrana yansıyınca sosyal medyada büyük tepki oluştu. 

Eleştirilere yanıt veren Bayrakçı, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum. Ancak böyle bir durumu fırsat bilip hakaret yağdıranların da asıl amacını biliyorum."

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