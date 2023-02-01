Kış tatbikatı nefes kesiyor! Bakanlık görüntüleri paylaştı: Hedefler tek tek böyle imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. 17 ülkenin personeli katıldığı tatbikatta Kahraman Mehmetçik sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri başarıyla sahaya yansıtarak hedefleri tam isabetle imha ediyor. İşte Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hedefler tek tek böyle imha edildi.

KIŞ-2023 Tatbikatı zorlu arazi ve hava şartlarında planlandığı gibi devam ediyor. Kahraman Mehmetçik sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri başarıyla tatbikat sahasına yansıtarak hedefleri tam isabetle imha ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" kapsamında hava destekli sızma operasyonu gerçekleştirdi. Tatbikat alanına götürülen basın mensuplarına alanda konuşlanan birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

- Aselsan'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedeflerin tam isabet vurulma anlarının icra edildiği tatbikatta, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı.

-Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan timlerle birlikte 2 Atak taarruz helikopteri, 3 Cougar helikopteri ve 2 S-70 helikopterlerin katılımıyla hava destekli sızma operasyonu yapıldı.

- Belirlenen düşman hedeflerini ilk olarak Atak helikopterler ateş altına alarak bölgeyi yabancı unsurlardan temizledi.

- Daha sonra Cougar helikopterler halatlarla farklı ülkelerden oluşuna özel kuvvetler timlerini operasyon için bölgeye indirdi.

- Timler düşman hedefini ateş altına alarak ilerlerken, Atak helikopterleri havadan time desteğini sürdürdü.

-Düşman hedefi başarıyla imha eden timler daha sonra güvenli bölgeye geçerek Cougar ve S-70 helikopterlerle alandan alındı.

- Bu esnada 2 Atak helikopteri tatbikatın yapıldığı alandaki vadiyi ateş altında tuttu.

- Aralarında İtalyan Kosova ve Türk birliklerinin bulunduğu kayaklı timler ise tarama faaliyeti yaptı.

17 farklı ülkeden personel katılıyor

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor.

1758 personelin katıldığı, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanıldığı tatbikat, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kars'ta devam ediyor.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edilmesi planlanıyor.