BIST 4.868
DOLAR 18,82
EURO 20,52
ALTIN 1.166,77
GÜNCEL

Kış tatbikatı nefes kesiyor! Bakanlık görüntüleri paylaştı: Hedefler tek tek böyle imha edildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. 17 ülkenin personeli katıldığı tatbikatta Kahraman Mehmetçik sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri başarıyla sahaya yansıtarak hedefleri tam isabetle imha ediyor. İşte Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hedefler tek tek böyle imha edildi.

KIŞ-2023 Tatbikatı zorlu arazi ve hava şartlarında planlandığı gibi devam ediyor. Kahraman Mehmetçik sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri başarıyla tatbikat sahasına yansıtarak hedefleri tam isabetle imha ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" kapsamında hava destekli sızma operasyonu gerçekleştirdi. Tatbikat alanına götürülen basın mensuplarına alanda konuşlanan birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

- Aselsan'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedeflerin tam isabet vurulma anlarının icra edildiği tatbikatta, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı.

-Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan timlerle birlikte 2 Atak taarruz helikopteri, 3 Cougar helikopteri ve 2 S-70 helikopterlerin katılımıyla hava destekli sızma operasyonu yapıldı.

- Belirlenen düşman hedeflerini ilk olarak Atak helikopterler ateş altına alarak bölgeyi yabancı unsurlardan temizledi.

- Daha sonra Cougar helikopterler halatlarla farklı ülkelerden oluşuna özel kuvvetler timlerini operasyon için bölgeye indirdi.

- Timler düşman hedefini ateş altına alarak ilerlerken, Atak helikopterleri havadan time desteğini sürdürdü.

-Düşman hedefi başarıyla imha eden timler daha sonra güvenli bölgeye geçerek Cougar ve S-70 helikopterlerle alandan alındı.

- Bu esnada 2 Atak helikopteri tatbikatın yapıldığı alandaki vadiyi ateş altında tuttu.

- Aralarında İtalyan Kosova ve Türk birliklerinin bulunduğu kayaklı timler ise tarama faaliyeti yaptı.

17 farklı ülkeden personel katılıyor
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor.

1758 personelin katıldığı, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanıldığı tatbikat, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kars'ta devam ediyor.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edilmesi planlanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan video savaşı! 'Bay bay Kemal'e 'Bay bay hepiniz...' cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan video savaşı! 'Bay bay Kemal'e 'Bay bay hepiniz...' cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı AK Partili vekillere tepki: Aldığınız maaşlar haramdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı AK Partili vekillere tepki: Aldığınız maaşlar haramdır
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Bolu Dağı Tüneli'nde 4 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Nagihan Karadere kansere yakalanmıştı! "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek o süreci anlattı
Nagihan Karadere kansere yakalanmıştı! "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek o süreci anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti herkes o diziyi arıyor! İşte 'Sayın Bakanım'daki o sahne
Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti herkes o diziyi arıyor! İşte 'Sayın Bakanım'daki o sahne
Başörtüsünü bağlarken hapşırınca ağzına aldığı iğneyi yuttu
Başörtüsünü bağlarken hapşırınca ağzına aldığı iğneyi yuttu
Bursa'da inşaat işçisi 3'üncü kattan ağabeyinin üzerine düştü!
Bursa'da inşaat işçisi 3'üncü kattan ağabeyinin üzerine düştü!
Cem Seymen'den siyasi parti açıklaması
Cem Seymen'den siyasi parti açıklaması
Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum
Murat Bardakçı'dan şok Abdülhamit çıkışı! Payitaht Abdülhamit'i gülmek için izliyorum
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kartal’da bir evde anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu
Edirne'de ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu