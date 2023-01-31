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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi açıklama: Ben Kemal geliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hazinesinden 418 milyar dolar çalındığını iddia ederek "Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 

Kılıçdaroğlu, "5'li çete" diye tabir ettiği grupların Hazine'den, "proje kisvesi altında 418 milyar dolar çaldıklarını" savunurken, "Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadesini kullandı.

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