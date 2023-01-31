Karabük'te izleyenler şaşkına döndü! Hırsını 'Hülya Avşar'dan çıkardı

KARABÜK'te bir şahıs, iş yerinin önüne reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketine saldırdı. Şahsın neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken kameraya yansıyan o anları izleyenler şaşkınlık yaşadı.

Ankara Caddesi'nde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, mağazaya ait karton makete saldırdı.

Reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, güvenlik kamerası şahsın makete tekme tokat saldırdığı ve daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti.