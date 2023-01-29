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Eski eşini sokak ortasında bıçakladı dehşet anları güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Çağlayan'da bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralarda yansırken kadın, bıçak darbelerinden üstündeki mont sayesinde hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis tarafından yakalanan saldırgan ise tutuklandı.

Olay, 25 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan?da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eski eşi Fitnet K.?yı (37) arayan Turgay P., görüşmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine kadın, Turgay P. ile görüşmeyi kabul ederek sokak üzerinde buluştu. Bir yandan konuşan bir yandan da yürüyen ikili, kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay P., kadının elindeki cep telefonunu almak istedi. Kadının direnmesi üzerine şahıs cebinden çıkarttığı ekmek bıçağıyla kadını sokak ortasında bıçakladı. Şahıs ardından kadının elinden aldığı cep telefonuyla koşarak kaçtı.

Kalın montu sayesinde kurtuldu

Kadının çığlıklarını duyan esnaf dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının vücudunda yaptığı kontrollerde, montunun kalın olması nedeniyle bıçağın hafif şekilde yaraladığını belirledi. Ambulansta tedavi yapılan kadın ardından taburcu edildi. 

Saldırgan eski eş tutuklandı

Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Turgay P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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