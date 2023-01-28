Antalya'da fırtına dünyaca ünlü sahili savaş alanına çevirdi hepsi paramparça oldu

Meteoroloji'nin ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da, dün gece etkili olan fırtınada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 3 işletme zarar gördü, park alanları ise savaş alanına döndü.

Turizmin başkenti Antalya için ‘turuncu kod’ uyarısının verilmesinin ardından şehir merkezinde gece saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Dün yaklaşık 6-7 metrelik dev dalgaların altında kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 3 işletme zarar gördü. Denizden dalgaların taşıdığı çakıl ve kumlar işletmelerin camlarını ve kapılarını kırıp içeri doldu. Dev dalgaların yola çıkması nedeniyle yürüyüş yolundaki park ve oturma grupları da zarar gördü. Dalgaların taşıdığı kum nedeniyle sahil yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Sahilin iki yerinde çöken alanlar güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çocukların yazın serinlemesi için kurulan süs havuzunun ise tamamen kırıldığı ve çökmeler meydana geldiği görüldü.