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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nu camiden kovmaya kalktı! İmamoğlu'nun cevabı olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün cuma namazını Bursa Ulucami'de kıldı. Buruda bir kişi "Burada işin yok senin, şov yapıyorsun" dedi. İmamoğlu, o vatandaşa öyle bir cevap verdi ki...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Bursa'da Cuma namazını Ulucami'de kıldı. Namaz sonrası cami cemaatiyle de görüşen İmamoğlu'na yaşlı bir vatandaş, "Boğaza git sen boğaza, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen, burada şov yapıyor" dedi.

İmamoğlu ise "Kimin ne yaptığını bilemezsin sen. Tamam. Manidar cümleler kurma. Herkesin kendi ibadeti tamam mı kardeşim. Allah ruhuna ferahlık versin" ifadeleriyle karşılık verdi. Yaşlı adam cami çıkışında da tepki göstermeye devam edince kalabalık tarafından yuhalandı.

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