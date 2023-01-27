Ekrem İmamoğlu'na Bursa'da sevgi seli! Toplanan kalabalık 'Ekrem Başkan' sloganları attı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sürdürdüğü yurt gezileri çerçevesinde ilk olarak Gemlik’i ziyaret etti. Gemlik ziyaretinin ardından Bursa'ya geçen İmamoğlu yoğun ilgi ile karşılandı. Ulucami'de cuma namazı kıldıktan sonra toplanan kalabalık 'Başkan Ekrem' ve 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları attı. Öte yandan sosyal medyaya düşen bir videoda ise yaşlı bir kadının İmamoğlu'na: "Aşığız sana yavrum, aşığız sana" demesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bursa ziyaretinde ilk durağı Gemlik oldu. Gemlik’in en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan İmamoğlu, Gemliklilerin ilgisiyle karşılaşırken, esnaflara hayırlı işler diledi.

Meydanda bulunan halk büfe önünde toplanan vatandaşlara hitaben konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, “Biz haysiyet mücadelesi veriyoruz. Belediye Başkanımız burada güzel bir belediyecilik örneği sergiliyor. Başkanımıza sahip çıkın” dedi.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıtmezarını ziyaret etti

Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde bulunan merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını ziyaret eden İmamoğlu, burada okunan duaya eşlik etti. İmamoğlu’na Celal Bayar’ın torunu Akile Gürsoy, eski bakanlardan Turhan Tayan ve Mehmet Gazioğlu’da eşlik etti. Celal Bayar Cumhuriyet tarihimizin çok önemli isimlerinden biri, bizim hanemizde çok önemli bir yeri vardı. Celal Bayar, Osmanlının son dönemindeki işgallerin ve savaşların olduğu tarihte kendini çok özel yetiştirmiştir” dedi.

Kırsal Kalkınma Ofisinin açılışı gerçekleştirildi

Gemlik Belediyesi’nin kırsal kalkınma ofisinin açılışına katılan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, “zeytin insanın en kadim ürünüydü ve on binlerce yıldır tüketilen bir besin kaynağı. Zeytin konusunda Türkiye bir cennet, bunun tüm ülkeye ve dünyaya pazarlanması gerekli” dedi.

Cuma namazı çıkışı 'Başkan Ekrem' sloganları

Gemlik ziyaretinin ardından Bursa'ya geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulucami'de kıldığı cuma namazı sonrası yoğun ilgi ile karşılandı. Namaz çıkışı toplanan kalabalık 'Başkan Erkem' ve 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları attı.

Kapalı Çarşı'da esnaf ziyareti

Cuma namazı sonrası büyük bir kalabalıkla kapalı çarşıya doğru inen Ekrem İmamoğlu, havlucular ve bıçakçılar çarşı esnafını da ziyaret etti.