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Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta aralarında günlük kiralık evlerde fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık etme suçlamalarıyla polisin teknik takibine takılan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Müdürlüğü ekipleri iki ay önce aralarında ev hanımı, garson ve çeşitli meslek gruplarına mensup şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Günübirlik evlerin de kiralama yöntemiyle kullanıldığı tespit edilen soruşturmada fuhşa teşvik eden S.A. (47), Ş.K. (60) ve H.Ç. (42) isimli kadın ile yer temini eden Ş.K. (45), M.B. (22) ve B.E. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 60 yaşındaki Ş.K.'nin elindeki bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.
Operasyon çerçevesinde mağdur 8 kadın ile 25 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerden bir kısmının suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. 1'i kadın 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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