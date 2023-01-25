İlber Ortaylı isyan etti! İranlı general gelip Türkiye'den 20 ev alıyor, böyle enayilik olur mu!

Tarihçi İlber Ortaylı, yabancılara mülk satışına isyan etti. diyen İlber Ortaylı, "Avrupa'da yabancılar bu kadar kolay mülk alabilir mi? Kimse sesini çıkarmıyor. Bir de Türkiye'deki müşteriler başka bir şey. Bir İran'lı general geliyor 20 tane ev alıyor. Şanlıurfa'da yabancı firmalar arazi alıyor. Böyle bir enayilik olur mu?" dedi.

Antalya, Muratpaşa Belediyesi'nin etkinliğine katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yabancılara mülk satışıyla ilgili eleştiride bulunarak "Adam oturuyor, arazi satıyor, ev satıyor Türk olmayana. Kimse sesini çıkarmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun" dedi. Yabancılara çok kolay mülk satılmasına karşı çıkan İlber Ortaylı şunları söyledi:

- Güzel bir Antalya var. 40 sene evvel böyleydi bu. 40 yılın içinde önce olur olmaz yere herifler bina yapıyorlar. Hiç kimse de ‘Bu herif bu binayı buraya niye yapıyor? Bu benim tabiatımı kirletiyor. Ben buraya tabiat için geldim.’ demiyor. Böyle bir tuhaf bir toplum. Bunu okumuşu da böyle cahili de böyle.

Böyle bir şey olabilir mi ya!

- Sonra adam oturuyor, arazi satıyor, ev satıyor. Türk olmayana. ‘Türk olmayana’ dediğim vatandaş. Bunun niye yapıyor? Kimse sesini çıkarmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya! Bugün Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere git de bakalım bir evi almaya gör bakalım, alabilir misin? İtalya'da Fransa'da bu kadar kolay alabilir misin!

Buraya gelen müşteri başka bir şey!

- Ayrıca buraya gelen müşteri başka bir şey. Evinde oturamıyorsun, ev alamıyorsun. Çok korkunç bir ülke oldu. Bir İranlı geliyor 20 tane daire alıyor. Bu bir siyasi sığınmacı ya da vatandaşlığa geçen birisi değil. İranlı generalin bilmem nesi. Urfa'da arazi alıyor. Böyle bir enayilik olur mu? Sen orayı sulamak için 2 nesil enflasyonda yaşamışsın. Keban Barajı, Atatürk Barajı yapacağım diye. Onlar beleş olmuyor. Enflasyonda yaşadık. Ve buna ses çıkarmıyorsun yani böyle bir ortamda tabii ki basın ilgilenmiyor böyle olaylarla...