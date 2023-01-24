Meral Akşener'den yeni seçim videosu! 'Bugün olmazsa yarın Allah huzurunda hesaplaşacağız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başlattığı iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Erdoğan'ın kendisine yönelik tehditlerine yer verilirken Akşener, "Cesaret her zaman korkuyu yener" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimler için partisinin başlattığı lider iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Yeni videoda "cesaret" vurgusu işlendi. Meral Akşener'in yeni videosunda AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehditleri hatırlatıldı.

Meral Akşener paylaştığı videoya, "Devlet; tehditle, baskıyla, korkuyla yönetilmez. Çünkü hürriyet, istibdattan güçlüdür. Çünkü cesaret her zaman korkuyu yener. Çünkü #DevleteCesaretYakışır!" notunu düştü.