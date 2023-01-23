BIST 5.558
DOLAR 18,81
EURO 20,46
ALTIN 1.165,16
YEREL

Fenalaşan sürücü ağaca çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Orhaniye Mahallesi Kozluca Caddesinden karayoluna çıkış yapmak üzere olan 34 FAE 201 plakalı otomobilin sürücüsü N.A. (57), fenalaşınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gaza basması sonucu hızlanan otomobil, karayolundaki orta refüj üzerindeki ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü yaralanırken, ağaç ise devrildi. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da cami bahçesinde sevişme skandalı kamerada! Görevliler müdahale etti
İstanbul'da cami bahçesinde sevişme skandalı kamerada! Görevliler müdahale etti
AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız'dan olay sözler! Tayyip Abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız'dan olay sözler! Tayyip Abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
Metrobüs bir anda karıştı! Bir kişi 2 kişiye birden saldırdı kavganın nedeni pes dedirtti
Metrobüs bir anda karıştı! Bir kişi 2 kişiye birden saldırdı kavganın nedeni pes dedirtti
Kocaeli'deki patlama anı kamerada! Mahalleli sokağa döküldü
Kocaeli'deki patlama anı kamerada! Mahalleli sokağa döküldü
Bodrum Belediye Başkanı'na eğlence mekanında saldırı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Bodrum Belediye Başkanı'na eğlence mekanında saldırı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Bursa'da korkunç olay: 6 ayda 6 kedisi öldürülen kadın gözyaşlarına boğuldu!
Bursa'da korkunç olay: 6 ayda 6 kedisi öldürülen kadın gözyaşlarına boğuldu!
Düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi: Sokağa taşan kavgada yaralılar var
Düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi: Sokağa taşan kavgada yaralılar var
Kocaeli'de 3 katlı binada patlama: 2'i ağır 5 yaralı
Kocaeli'de 3 katlı binada patlama: 2'i ağır 5 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane - İstanbul Metrosu test sürüşünü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane - İstanbul Metrosu test sürüşünü yaptı
Yangında 3 çocuğunu birden kaybetti: Acılı annenin ağıtları yürek dağladı!
Yangında 3 çocuğunu birden kaybetti: Acılı annenin ağıtları yürek dağladı!
İstanbul Fatih'te restoran yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti
İstanbul Fatih'te restoran yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti
Polis memuru meslektaşı olan eşini öldürdü! Dehşet anları kamerada
Polis memuru meslektaşı olan eşini öldürdü! Dehşet anları kamerada