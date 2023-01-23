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İstanbul'da cami bahçesinde sevişme skandalı kamerada! Görevliler müdahale etti

İSTANBUM Esenyurt'taki bir caminin arka bahçesindeki bank üzerinde uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu iki kişiye cami görevlileri müdahale etti. Yabancı çiftin uygunsuz hareketleri kameraya yakalandı.

İstanbul Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin arka tarafındaki bankta oturan yabancı uyruklu çift, uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladı. O anlar, çevredeki binada oturan vatandaş tarafından görüntülendi. Söz konusu görüntülerde, çiftin ilk başlarda sohbet etmeye başladığı görülürken erkek bir anda kadına uygunsuz hareketlerde bulundu. 

'Esenyurtsondakika' adlı sayfanın yayınladığı görüntülerde, o anları kayıt altına alan vatandaş 'Ayıp ya...Camii orası' diyerek tepki gösterdi. Ardından, vatandaşlar güvenliği arayarak çifti alandan uzaklaştırdı.

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