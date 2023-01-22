BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
POLİTİKA

Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu! Sultanahmet'te Beşar Esad'la namaz kılacağız

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Perinçek için 100 bin imza toplanması amacıyla kampanya başlatıldı. Perinçek de yaptığı açıklamada, "Biz Sultanahmet Camii’nde Sayın Beşer Esad ve Sayın İran yöneticileriyle, reisiyle namaz kılacağız" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2018 seçimlerinin ardından 2023 seçimleri için de Cumhurbaşkanı adayı oldu. Aydınlık Gazetesi, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesi için imza kampanyası başlattı. Perinçek, 2018 seçimlerinde adaylık için 100 bin imzayı bulamamış, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla CHP'liler Perinçek için imza vererek aday olmasını sağlamıştı. 

İmza toplamaya başladı

Cumhurbaşkanı adaylığı için için imza toplamaya başlayan Doğu Perinçek, “Biz Sultanahmet Camii’nde Sayın Beşer Esad ve Sayın İran yöneticileriyle, reisiyle namaz kılacağız" sözü verdi. İstanbul il binasında basın toplantısı düzenleyen Perinçek, Suriye’de çözüm için ABD ile işbirliğinin yanlış bir strateji olacağını savundu. Perinçek şöyle konuştu:

AK Parti hata yapıyor!

“Hatanın adını koyalım: AK Parti Hükümeti, Suriye’de çözüm için ABD ile işbirliğine odaklanmaktadır. Dışişleri Bakanının ağzından dün yapılan açıklama aynen böyle. Oysa daha 23 gün önce, 28 Aralık 2022 günü, Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları, Moskova’da toplanarak, Suriye’de terör örgütlerine birlikte son vereceklerini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü birlikte sağlayacaklarını ilan etmişlerdi. Türkiye, Suriye ve Rusya’nın Suriye’de birlikte hareket etmesi, doğru stratejiydi.”

İsrail yöneticileriyle havrada buluşurlar

“Biz Sultanahmet Camii’nde Sayın Beşer Esad ve Sayın İran yöneticileriyle, reisiyle namaz kılacağız. O biden ile namaz da kılamaz. Efendim İsrail yöneticileriyle falan hangi namazı kılacak? Havrada ancak buluşabilirler, kilisede ancak buluşabilirler, namaz falan olmaz o. Onun için o planlara dönülmesi artık mümkün değil. Amerika yeniliyor. Amerika Kazakistan tezgahında darbe planında yenildi, Afganistan… Bakın Afganlar gibi çok güçleri sınırlı olan bir millet kahramanca Amerika’yı yendi. Güney Amerika’da her ülke Amerika’ya başkaldırdı peş peşe, işte en son örnek Brezilya…” 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı sosyal medyaya salladı! 'O gün gelecek...'
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı sosyal medyaya salladı! 'O gün gelecek...'
5 katlı bina çöktü! Görüntüler feci 10 kişi hayatını kaybetti
5 katlı bina çöktü! Görüntüler feci 10 kişi hayatını kaybetti
Milli Görüş'ün hatiplerinden Hasan Damar Erdoğan'a destek istedi
Milli Görüş'ün hatiplerinden Hasan Damar Erdoğan'a destek istedi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklaması
Erdoğan kitabını imzaladı, genç kız gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan kitabını imzaladı, genç kız gözyaşlarına boğuldu
Akrabaların dahil olduğu karı koca kavgası kanlı bitti!
Akrabaların dahil olduğu karı koca kavgası kanlı bitti!
Ayhan Sicimoğlu 'Neden Levent' sorusuna böyle cevap verdi: "Bir adımda doğa"
Ayhan Sicimoğlu 'Neden Levent' sorusuna böyle cevap verdi: "Bir adımda doğa"
İstanbul Yeni Levent’te Yaşamın 5 Ayrıcalığı!
İstanbul Yeni Levent’te Yaşamın 5 Ayrıcalığı!
Metrobüste alacak verecek kavgası! Kadın baygınlık geçirdi o anlar kamerada!
Metrobüste alacak verecek kavgası! Kadın baygınlık geçirdi o anlar kamerada!
Diyarbakır'da gece gece indirim izdihamı! Elektriği kestiler, polis müdahele etti
Diyarbakır'da gece gece indirim izdihamı! Elektriği kestiler, polis müdahele etti
Metrobüste yolcular aşkına döndü direklere tutunarak...
Metrobüste yolcular aşkına döndü direklere tutunarak...
"Akit Medya'da FETÖ Borsası kurdular! Ünlü işadamından kaç para aldığınızı biliyorum"
"Akit Medya'da FETÖ Borsası kurdular! Ünlü işadamından kaç para aldığınızı biliyorum"