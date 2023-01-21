Milli Görüş'ün hatiplerinden Hasan Damar Erdoğan'a destek istedi

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Saadet Partisi hatibi Hasan Damar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

Seçimlere az bir süre kala Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından "değerli dava arkadaşlarıma mesajımdır" diyerek video paylaşan Damar, "Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz." dedi.