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POLİTİKA

HDP'li Garo Paylan ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında böyle paslaştı o anlar gündem oldu

HDP'li Garo Paylan ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Halk TV canlı yayınındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. HDP’li Garo Paylan “Bir noktada ortak yolu bulacağız.” derken CHP’li Sezgin Tanrıkulu, “Ortak bir kavşakta buluşacağız.” sözleriyle destek verdi.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'ye konuk oldu.

İkili, konuşmalarında sürekli "birlikte hareket etme" vurgusu yaparak, ortak bir yolda buluşacaklarını ifade ettiler.

Paylan, "Hepimizin üzerinde tabanın bir baskısı var. Ancak ortak yolun bir noktada bulunacağına inanıyorum" derken CHP'li Tanrıkulu ise "Bizi izleyenler bu konuda içlerinin rahat olabileceği sözler duymak istiyorlar. Onları rahatlatmak amacıyla söylemiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bir kavşakta buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tanrıkulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek "İşimiz gerçekten çok zor. Önümüzde zorlu bir süreç var." dedi

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