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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yolsuzluk cevabı: Var mısın yüzleşelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu hedef alan açıklamalarının ardından Davutoğlu, "Bekle Erdoğan, bekle! Hak ettiğin cevabı bu akşam alacaksın" demişti. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında "Bana kullandığın 'yolsuzluk' ifadesi için seni yüzleşmeye davet ediyorum. Yüzleşelim var mısın?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu hedef alan açıklamalarının ardından Davutoğlu, "Bekle Erdoğan, bekle! Hak ettiğin cevabı bu akşam alacaksın" demişti. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında "Bana kullandığın 'yolsuzluk' ifadesi için seni yüzleşmeye davet ediyorum. Yüzleşelim var mısın?" dedi.

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