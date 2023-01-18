Canlı yayında kıyamet koptu! Murat Gezici, Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdü, Kübra Par'a hakaret etti

Habertürk'te Kübra Par'ın programında SADAT'ın Tv100'e verdiği reklam tartışılırken kavga çıktı. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici ile Habertürk yazarı Sevilay yılman birbirine girdi ve zorunlu olarak reklam arası erildi. Reklam arasında da Murat Gezici'nin Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdüğü ve araya kameramanların girerek engellediği öğrenildi. Hızını alamayan Murat Gezici'nin Kübra Par'a da hakaretler savurduğu belirtildi. Bunun üzerine programın yayınına son verildi.

Habertürk'te Kübra Par'ın açık ve Net programında kıyamet koptu. Uğur Dündar'ın Kemal kılıçdaroğlu ile yaptığı röportaj sırasında SADAT reklamı yayınlamasıyla ilgili tartışma sırasında Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman birbirine girdi. SEvilay Yılman ve Murat Gezici birbirlerinin geçmişini deşip hakarete varan ifadeler kullandılar. Tartışma nedeniyle yayına ara verilirken, Murat Gezici'in reklam arasinda Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdüğü, programın sunucusu Kübra Par'a da hakaretler ettiği belirtiliyor. Murat Gezici'yi araya giren kameramanların engellediği öğrenildi.

SADAT FETÖ'den daha tehlikelidir

Kübra Par'ın programında SADAT reklamı tartışılırken, Murat Gezici "Yarın SADAT'tan birileri milletvekili olarak Meclis'e girecek. SADAT FETÖ'den daha tehlikeli bir örgüttür" dedi. Bunun üzerine programın konukları ve Kübra Par bu iddiaya karşı çıktı. Murat Gezici, TV100 yönetimini eleştirmeye devam edince Sevilay Yılman, "Kemal Kılıçdaroğlu kanal yönetiminin özrünü kabul ediyor, size ne oluyor anlamıyorum" dedi.

Şehit yakınına küfredeni övdünüz

Bunun üzerine Sevilay Yılman'a dönen Murat Gezici, "Bu ülkede şehit yakınlarına bile küfredildi, siz gidip küfreden adamları övdünüz" dedi. Sevilay Yılman, "Bana mı diyorsunuz, çok bel altı vuruyorsunuz, terbiyesizlik yapıyorsunuz" diye çıkıştı.

Terbiyesizsin çünkü...

Murat Gezici, "Bana terbiyesiz diyemezsin, sensin terbiyesiz" diye karşılık verdi. Yılman da "Terbiyesizsin çünkü biraz önce de benim söylediğim bir şeye de 'FETÖ taktiği' dediniz. Şimdi de 'şehit yakınına küfredene övgü düzdünüz deniniz, Lütfü Türkkan meselesini hatırlatarak. Ayıp ya!" ifadelerini kullandı.

Kübra Par, eski anketlerini hatırlattı

"Ben hayatımda ilk defa böyle bir insanlar karşılaşıyorum" diyen Sevilay Yılman, "Ben 17-25 Aralık'ta deliler gibi FETÖ'ye karşı mücadele ederken, Mrat Gezici anket yapıyordu, 'cemaat parti kursa yüzde 10'u geçer, iktidarı aşağı indirir diye anket yayınlıyordu" diyerek eski defterleri açtı.

Kübra Par'a "Susar mısın" diye çıkıştı

Programın moderatörü Kübra Par araya girip "konuyu şahsileştirmeyin" diye uyarınca Murat Gezici bu kez de Kübra Par'a "Susar mısın" diye çıkıştı. Ardından da Sevilay yılman'a, Ergenekon dava süreçlerini hatırlatıp "Ben bu davalara karşı mücadele ederken sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun" dedi.

Bu kadar ahlaksız, terbiyesiz...

Bunun üzerine Sevilay Yılman, "Ama artık yeter Kübra ben kalkıyorum. Bu kadar terbiyesiz, ahlaksızlık olmaz" dedi. Tartışma sürerken Kübra Par, reklam arasına gitti. Reklam arasında ise stüdyoda kıyametin koptuğu öğrenildi. Murat Gezici, reklam arasında çılgına döndü.

Üstüne yürüdü, Kübra Par'a hakaret etti

Murat Gezici'nin reklam arasında Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdüğü ve araya giren kameramanların Sevilay Yılman'ı muhtemel bir saldırıdan koruduğu öğrenildi. Bunun üzerine Murat Gezici'nin Kübra Par'a yönelip bağırarak hakaretler ettiği belirtildi.