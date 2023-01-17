A101'de müşteriye büyük oyun! Etikette ucuz kasada zamlı! İtiraf videosu olay!

A101 Marketler zinciri "Ocak ayı boyunca fiyatları sabitledik" açıklaması yaptı ancak ürünlere zam üstüne zam yapmayı sürdürüyor. A101 zamları gizlemek için etiketleri sabit tutsa da kasada zamlı fiyattan satış yapıyor. Vatandaşlar etiketlerle fişlerini paylaşmaya başladı...

A101 marketler zinciri müşterilerini ve ekonomi yönetimini kandırmak için akıl almaz bir yola başvurdu. Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyuran A101 Marketler zinciri gün aşırı ürünlere zam yapmaya devam ederken, bazı ürünlere yaptığı zammı da etiketi düşük gösterip kasada zamlı fiyattan para alarak kapatmaya çalışıyor. İşte A101 Market'in müşterilerine kurduğu o etiket tuzağının itirafı ve daha fazlası...

Etiket ucuz, kasada pahalı!

A101 Marketler zinciri, ürünlere gelen zammı perdelemek için inanılmaz bir yöntemi de devreye soktu. Etikette düşük gösterilen fiyat, kasadan geçerken zamlı olarak geçmeye başladı. Bir A101 müşterisi, "Bu sabah A 101 kasa 112 TL diyor ama raf 92 TL! böyle koparıyorlar insanı sanırım! notuyla reyondaki etiket fiyatını ve kasadan çıkan fişi paylaştı.

A101 fişinizi mutlaka kontrol edin!

Etiketi düşük gösterip kasada fazla para alındığıyla ilgili bir başka suçlama daha geldi. Bir A101 müşterisi, "Salça (Burcu 1,5 kg) rafta 69 TL, kasada 80 TL. A101 Kocaeli Başiskele mağazası. Fiyatları böyle sabit tutacaksınız?" notuyla paylaştı...

Etikette 132 lira kasada 162.5 lira!

A101'deki etiket ve kasa farkı tuzağını bir başka müşteri ise sosyal medyadan, "A101 sahtekarlığı devam ediyor. Ocak ayı boyunca fiyatları sabitledik diye reklam yapan A101 den az önce alışveriş yaptım. Milkten 1 kg tereyağı etikette 132 lira yazıyor kasadan 162.5 geçti." notuyla paylaştı.