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Elazığ’da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı sağa sola böyle kaçıştılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı bir özel hastanenin ve telefon dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların panik içerisinde koşarak hastaneden çıktığı görüldü.

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