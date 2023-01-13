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Mersin'de resmen cinayete teşebbüs... Öğrencilerin arasına daldı dehşet anı kamerada

MERSİN'de aşırı süratli bir araç, okuldan çıkan öğrenci grubunun arasına daldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, 1'i ağır 3 öğrenci yaralanırken, sürücü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'deki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 01 UB 434 plakalı araç, akşam saatlerinde okuldan çıkan 5 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı.

Kamera görüntülerinden oldukça süratli olduğu görülen araç, kazanın ardından hızını alamayarak yoluna devam ederken, çarptığı öğrenciler yola savruldu.

Kazada, 10. sınıf öğrencilerinden 3'ü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Öte yandan kaza sonrası hızını alamayarak devam eden sokağa giren sürücü, daha sonra dönüp olay yerine tekrar geldi. Çevredekilerce durdurularak araçtan indirilen kimliği belirsiz sürücü, bir fırsatını bulup olay yerinden kaçtı.

Görüntüler dehşete düşürdü

Bu arada kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde; okuldan çıkan 5 öğrenci yolda yaya olarak ilerlerken, karşı yönden süratle gelen aracın öğrencilerin arasına dalarak yola savrulmalarına neden olduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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