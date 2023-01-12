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DÜNYA

İsveç'in göbeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar! NATO dilenen ülkede PKK at koşturuyor

NATO üyeliği için Türkiye'ye yalvaran İsveç, PKK ile mücadele sözünü unuttu. İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıya İsveç seyirci kaldı. PKK'lılar, Belediye'nin karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayağından asıp, tehditler savurdular...

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye ile üçlü mutabakat imzalayan İsveç'in verdiği sözler havada kaldı. İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Son provokasyon ise başkent belediyesinin karşısında sahnelendi. 

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Tehditler savurdular!

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

NATO karşıtı eylem yapacaklar

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Sosyal medya bu skandala karşı ayağa kalktı...

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