Davutoğlu'na 'Bu özgüven nereden' diyen Şirin Payzın: Yüzde 1'lik gibi konuş

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun Altılı Masa ile ilgili açıklamaları CHP medyasının eleştirisine uğradı. "Bilmiyorum, Davutoğlu'na böyle bir özgüven nereden geldi" diyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Davutoğlu şu anda anketlerde yüzde 1. Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı olarak konuşmalı" ifadesini kullandı.

6'lı masanın 10. toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." ifadelerini kullanmıştı.

"Bunu dediği an kriz çıkar"

Davutoğlu, dün de ittifak içerisinde olduğu altılı masanın Türkiye'yi yönetmeyi vaat ettiği sistemle ilgili katıldığı bir canlı yayında konuştu. Davutoğlu, kendisine yöneltilen "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' derse..." sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Davutoğlu, "Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider." dedi. Davutoğlu'nun bu sözleri altılı masadaki potansiyel krizi gözler önüne serdi.

Şirin Payzın: Yüzde 1'lik gibi konuş

Halk Tv sunucusu Şirin Payzın, Davutoğlu'nun ara ara yaptığı çıkışları eleştirdi. Payzın, "Bilmiyorum sayın Davutoğlu'na böyle bir özgüven nereden geldi. Davutoğlu şu anda anketlerde yüzde 1. Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı olarak konuşmak durumunda ama anladığımız kadarıyla sayın Davutoğlu hala kendisini AK Parti'nin içindeki başbakan sıfatıyla görerek konuşuyor." dedi.

Davutoğlu'nun sürekli açıklamalarda bulunmasına tepki gösteren Payzın, "Ahmet Davutoğlu'nun sürekli ekranlarda seçmeni umutsuzluğa sürükleyecek açıklama yapmak gibi bir trendi oluştu." dedi.