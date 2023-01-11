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Öpüşürken dili kopan Ciciş Ceyda Ersoy şimdi de öpüşme anını anlattı!

Katıldıkları moda programıyla Ciciş kardeşler olarak ünlenen Ceyda Ersoy 'öpüşürken dili koptuğunu' söylemişti. Dünkü paylaşımının yankısı devam eden Ersoy bu kez öpüşme anını anlattı. Eski erkek arkadaşıyla öpüştüğünü söyleyen Ersoy, “hayvan gibi öpüşüyor” dedi.

Ciciş Ceyda Ersoy dün yaptığı açıklama ile herkesi şoke etmişti. Öpüşürken dilinin koptuğunu söyleyen Ceyda Ersoy dilinin dikildiği anları da paylamıştı.

"Hayvan gibi öpüşen biri kendisi"

Ersoy son paylaşımında ise olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.  Ersoy, dilinin kopmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Öpüştüğüm kişi erkek arkadaşımdı. Bir ay önce ben kendisinden ayrıldım. O kendisi beni ikna edip bir şekilde bir araya geldik ve öpüştük. Öpüşürken de, doğru söylüyorsunuz hayvan gibi öpüşen biri kendisi. Ben de ona zaten storyde "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba, normal biri beni bulur mu?” derken ona laf sokuyorum fakat bunu konuşarak diyorum. Mecazi anlamda söylediğimi anlamanız gerekirdi aslında haber yapan kişiler de dahil olmak üzere. Kırmak istemiyorum hiç birinizi."

"Bir şey hissetmiyorum"

Ersoy son olarak erkek arkadaşına seslenerek, "Bir de dilimi ısırmasaydı... Bir daha uğraşma artık, ben yokum. Hiç bir şekilde bir şey hissetmiyorum” dedi.

Ersoy dünkü paylaşımında "Öpüşürken dili kopan var mı? diye sormuştu:

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