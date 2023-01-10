Soğuk havaya aldırış etmedi! Vicdansız adam, evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde vicdansız bir dükkan sahibi, dondurucu soğuklara rağmen dükkanının önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti ve kovdu.
ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.