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Fırsatçılar Çamlıca Camii otoparkına araba stoklamışlar! Pes dedirten görüntü

 Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen vatandaş, “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek duruma tepki gösterdi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü.

Özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü. Cami otoparkında bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi.

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