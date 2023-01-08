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POLİTİKA

İYİ Partili vekil: 15 Temmuz gecesi Meral Akşener'in FETÖ tweetini 'bunlar bizi asar' diye yumuşattık

İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz gecesi Meral Akşener'in korktuğunu itiraf etti. Akşener'in o gece Fethullah Gülen'i eleştiren bir tweet hazırladığını belirten Bahşi, "Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu yumuşatalım.' Yumuşattık ve paylaşımı öyle yaptık" dedi.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi. Akşener'in evinin Boğaz köprüsünü gördüğünü ve akşam saatlerinde pencereden tankları fark ettiklerini anlatan Bahşi, şöyle konuştu:

IŞİD diyorduk, Ergenekon sanığı arayıp..

- IŞİD eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi.

Akşener, Fettulah'ı gömen bir tweet yazmış

Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii.

'Bizi asarlar, yumuşatalım' dedik ve...

Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı." 

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