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Ölümün geldiği o an... Halı sahada arkadaşıyla çarpışan adam kalp krizi geçirdi

TUZLA'da halı saha maçında kalp krizi nedeniyle ölüm meydana geldi. Maç başlamadan önce göğsünü ovuşturduğu görülen 54 yaşındaki adam, maç anında arkadaşıyla çarpıştıktan sonra düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Kalp krizinden öldüğü anlaşılan adamın son görüntüleri içleri acıttı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla Postane Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Özden Kısakol, arkadaşlarıyla top oynarken bir kişiyle çarpıştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Kısakol’u gören arkadaşları yardımına koşarak dakikalarca kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kısakol, en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi nedeniyle tedavi altına alınan Kısakol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca Kısakol'un bilinen bir kalp hastalığının olmadığı öğrenildi.

Maç başlamadan göğsünü ovuşturuyor arkadaşıyla çarpışınca...

Öte yandan, Özden Kısakol’un kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kısakol’un maçtan önce ısınma hareketleri yaparken göğsünü ovuşturduğu, maç esnasında arkadaşıyla çarpıştığı, ardından kalp krizi geçirerek yere yığıldığı görülüyor.

Arkadaşlarının ise yardımına koşarak dakikalarca kalp masajı yaptığı, gelen sağlık ekiplerinin ise Kısakol’u hastaneye kaldırdığı görülüyor.

"Maç esnasında bir arkadaşın fenalaşarak yere yığıldığını gördük"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Ahmet K., “Biz içeride oturup maç izliyorduk. Maç esnasında bir arkadaşın fenalaşarak yere yığıldığını gördük. Devamında arkadaşlarının kalp masajı yapmaya başladığını gördük. Arkadaşları dakikalarca kalp masajı yaptılar. Ardından ambulans geldi. Kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Sonra hastanede vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin. Güvenlik kameralarını da izlediğimizde arkadaşın halı sahaya girerken göğsünü ovuşturduğunu da gördük. Abi kalp krizinden vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ailesine Allah sabırlar versin” dedi.

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