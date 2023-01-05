Sakarya'da maç bitti, saha karıştı! Yumruklar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü

"Yüzen Ahır" Bandırma'ya geri döndü: Yayılan koku tepkilere neden oldu

Cemal Enginyurt canlı yayında çıldırdı! Kürşat Yılmaz'a 'beni de mi öldürteceksin' deyip saydırdı

Memur ve emekliye yüzde 30 zam en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu